DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели

Опубликовано 30 сентября 2025, 22:351 мин.
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-моделиНовая разработка доступна на платформах для разработчиков
Китайский стартап DeepSeek представил экспериментальную версию своей базовой модели искусственного интеллекта (ИИ) под названием V3.2-Exp. Релиз состоялся накануне национального праздника Китая, что продолжает серию недавних продуктивных анонсов компании.
Новая модель была опубликована в открытом доступе на популярных платформах для разработчиков Hugging Face и ModelScope, которую поддерживает Alibaba Group. По заявлению DeepSeek, обновление повысило эффективность процессов обучения и логического вывода. При этом стоимость использования програмного интерфейса сократилась более чем наполовину по сравнению с предыдущими версиями.
Модель V3.2-Exp уже доступна для пользователей на официальном сайте DeepSeek и в мобильном приложении.
Этот анонс последовал всего через неделю после выхода предыдущей версии DeepSeek-V3.1-Terminus.