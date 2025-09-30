Наука и технологии
Опубликовано 30 сентября 2025, 22:35
1 мин.

DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели

Новая разработка доступна на платформах для разработчиков
Китайский стартап DeepSeek представил экспериментальную версию своей базовой модели искусственного интеллекта (ИИ) под названием V3.2-Exp. Релиз состоялся накануне национального праздника Китая, что продолжает серию недавних продуктивных анонсов компании.
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
© Solen Feyissa

Новая модель была опубликована в открытом доступе на популярных платформах для разработчиков Hugging Face и ModelScope, которую поддерживает Alibaba Group. По заявлению DeepSeek, обновление повысило эффективность процессов обучения и логического вывода. При этом стоимость использования програмного интерфейса сократилась более чем наполовину по сравнению с предыдущими версиями.

Модель V3.2-Exp уже доступна для пользователей на официальном сайте DeepSeek и в мобильном приложении.

Этот анонс последовал всего через неделю после выхода предыдущей версии DeepSeek-V3.1-Terminus.