DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели

Новая модель была опубликована в открытом доступе на популярных платформах для разработчиков Hugging Face и ModelScope, которую поддерживает Alibaba Group. По заявлению DeepSeek, обновление повысило эффективность процессов обучения и логического вывода. При этом стоимость использования програмного интерфейса сократилась более чем наполовину по сравнению с предыдущими версиями.

Модель V3.2-Exp уже доступна для пользователей на официальном сайте DeepSeek и в мобильном приложении.

Этот анонс последовал всего через неделю после выхода предыдущей версии DeepSeek-V3.1-Terminus.