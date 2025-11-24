Дефицит памяти для ИИ заставил Lenovo создать запасы

По словам финансового директора компании Уинстона Чена, текущие складские запасы компонентов примерно на 50% превышают обычный уровень. Он отметил, что сложившаяся ситуация с ценами не имеет аналогов. Стремление отрасли оснастить дата-центры для ИИ передовым оборудованием привело к резкому росту стоимости комплектующих для производителей потребительской электроники.

При этом в Lenovo заявили, что обеспечили себя чипами памяти в достаточном объеме на весь 2026 год. Компания намерена избегать повышения цен для клиентов в текущем квартале, чтобы сохранить положительную динамику продаж. Стратегия заключается в поиске баланса между стоимостью и доступностью компонентов.