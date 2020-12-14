Дефицит витамина D во время беременности грозит рождением ребёнка с аутизмом

Ранее вопрос о том, почему у мальчиков риск развития расстройств аутистического спектра в три раза выше, чем у девочек, оставался открытым. Предполагалось, что обусловлено это влиянием высокого уровня тестостерона в пренатальный период. Позднее было установлено, что недостаток витамина D на 20-й неделе беременности влечет за собой рост вероятности расстройств аутистического спектра у детей.

Ученые Квинслендского университета, в свою очередь, провели исследование, направленное на выяснение воздействия дефицита витамина D на появление аутистического расстройства. В результате было установлено, что недостаток витамина D приводит к росту тестостерона в мозгу плоду и увеличивает вероятность возникновения аутизма у ребенка. Причем связь между этими состояниями присуща только для мальчиков.