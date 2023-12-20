Дефицит витамина В12 оказался причиной депрессии и смертности после 50 лет

Как оказалось, витамин В12, или цианокобаламин, крайне важен для нормального функционирования нервной системы. Его нехватка может спровоцировать развитие психических расстройств, включая депрессию. Об этом учёные узнали в ходе исследования связи уровня витаминов В12 и B9 в плазме крови с риском клинической депрессии в возрасте от 50 лет, которая, в свою очередь, становится причиной смертности у людей указанной возрастной категории. Были изучены данные почти 4 тысяч ирландцев.

Исследователи выяснили, что дефицит цианокобаламина ведёт к тяжёлой клинической депрессии в следующие четыре года. Но связи уровня B9 с психическими расстройствами учёные не выявили.

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