Делегации противников Huawei уговаривают нейтральные страны присоединиться к санкциям против компании

The Australian Financial Review сообщают, что представители органов по борьбе с кибершпионажом Австралийского управления сигналов просили о запрете на использование оборудования Huawei для создания 5G сетей.

”На прошлой неделе делегация во главе с послом из Австралии по кибер вопросам Тобиасом Феакиным объяснила в деталях почему поставщики с высоким уровнем риска были заблокированы в 5G сети Австралии”, — сообщает газета The Australian Financial Review.

Напомним, что Австралия стала первой страной, которая запретила китайскому гиганту Huawei поставлять оборудование для создания мобильной 5G сети, оправдываясь рисками для национальной безопасности. Huawei полагает, что действия Австралии “политически мотивированы”