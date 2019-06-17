Дельфины начали стремительно вымирать

Специалисты Национального американского управления океанических и атмосферных исследований отметили необычно высокую смертность дельфинов-афалин на побережье Мексиканского залива.

С 1 февраля и до середины июня в штатах Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана на берегу были найдены не менее 279 дельфинов. Большинство из них уже были мертвы. Такие цифры примерно в три раза превышают среднегодовые показатели в этом периоде.

Выбросившиеся на берег дельфины обычно умирают в течение нескольких часов, будучи не в состоянии вернуться в воду без посторонней помощи. На сушу обычно выбрасываются старые, больные или раненые особи.

Специалисты связывают произошедшее с разливом нефти, который произошёл в апреле 2010 года в Мексиканском заливе после взрыва на полупогружной буровой платформы Deepwater Horizon.