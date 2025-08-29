Dell повысила прогнозы благодаря спросу на серверы для ИИ

Во втором квартале Dell отгрузила рекордные $8,2 млрд в виде ИИ-серверов при общем объеме заказов в $5,6 млрд. Текущий портфель невыполненных заказов достиг $11,7 млрд. Компания ожидает, что выручка от поставок ИИ-серверов в 2026 финансовом году составит $ 20 млрд против предыдущего прогноза в $ 15 млрд.

Годовой прогноз по выручке повышен до диапазона $105−109 млрд с предыдущих $101−105 млрд. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию увеличен до $9,55 с $ 9,40. При этом прогноз прибыли на третий квартал в $2,45 на акцию оказался ниже ожиданий аналитиков.

Выручка за второй квартал составила $29,78 млрд при ожидаемых $29,17 млрд. Скорректированная прибыль на акцию достигла $2,32, немного превысив прогнозы. Однако рентабельность упала до 18,7% против 19,6% годом ранее из-за высокой стоимости производства и конкуренции.

Подразделение инфраструктурных решений показало рост выручки на 44%, в то время как сегмент клиентских решений, включающий ПК, вырос всего на 1%.