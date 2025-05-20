Наука и технологии
Опубликовано 20 мая 2025, 22:35
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Dell представила серверы на чипах Nvidia Blackwell для ускорения ИИ-вычислений

Новые решения ориентированы на корпоративных клиентов
Dell Technologies объявила о выпуске новых серверов, оснащенных чипами Nvidia Blackwell Ultra. Эти устройства предназначены для задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), и ориентированы на корпоративный рынок, где спрос на подобные решения продолжает расти.
Dell представила серверы на чипах Nvidia Blackwell для ускорения ИИ-вычислений

© Dell Technologies

Серверы будут доступны в двух вариантах — с воздушным и жидкостным охлаждением. В базовой конфигурации поддерживается до 192 чипов, но по запросу система может быть расширена до 256 чипов. По словам представителей компании, новые серверы позволяют обучать ИИ-модели в четыре раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением.

Dell отмечает, что стоимость решений будет конкурентоспособной, несмотря на высокие издержки на производство оборудования для ИИ и усиливающуюся конкуренцию на рынке. Ранее в компании уже заявляли, что ожидают снижения валовой прибыли в следующем финансовом году, а неопределенность, вызванная торговыми пошлинами, негативно влияет на продажи.

Кроме серверов, Dell планирует активно продвигать сопутствующие продукты, такие как системы хранения данных и сетевое оборудование, чтобы сохранить рентабельность на должном уровне.

Новые серверы также совместимы с будущими процессорами Nvidia Vera, которые придут на смену текущим Grace CPU. В дальнейшем поддержка будет расширена и до следующего поколения чипов Vera Rubin.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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