Dell сократит сотрудников в Китае на фоне глобальной оптимизации

По информации работников, получивших уведомления, их последний рабочий день назначен на 10 октября. До этого времени у них есть возможность подать заявку на внутренние вакансии компании.

Текущие увольнения стали уже третьей волной за последние месяцы. Ранее даты расторжения трудовых договоров приходились на 15 августа и 12 сентября. Точный масштаб нынешнего сокращения пока неизвестен.

Компания, базирующаяся в Техасе, не прокомментировала ситуацию. Однако известно, что Dell в последние годы уменьшает численность персонала по всему миру. По финансовой отчетности, в начале 2024 года в компании работало около 108 тысяч человек, тогда как годом ранее штат составлял примерно 120 тысяч сотрудников.

В отчетах указывалось, что компания принимает меры по снижению затрат. Среди них — ограничение внешнего найма, внутренняя реструктуризация и сокращение персонала.

Таким образом, Dell продолжает сокращать присутствие в Китае на фоне общей стратегии оптимизации бизнеса и снижения расходов.