Наука и технологии
Опубликовано 09 сентября 2025, 15:00
1 мин.

Dell сократит сотрудников в Китае на фоне глобальной оптимизации

Последний рабочий день назначен на 10 октября
Американская компания Dell Technologies начала новый этап сокращений в Китае. Под увольнение попали сотрудники в подразделениях хранения данных EMC и клиентских решений в Шанхае и городе Сямынь, расположенном в провинции Фуцзянь.
Dell сократит сотрудников в Китае на фоне глобальной оптимизации
© Dell

По информации работников, получивших уведомления, их последний рабочий день назначен на 10 октября. До этого времени у них есть возможность подать заявку на внутренние вакансии компании.

Текущие увольнения стали уже третьей волной за последние месяцы. Ранее даты расторжения трудовых договоров приходились на 15 августа и 12 сентября. Точный масштаб нынешнего сокращения пока неизвестен.

Компания, базирующаяся в Техасе, не прокомментировала ситуацию. Однако известно, что Dell в последние годы уменьшает численность персонала по всему миру. По финансовой отчетности, в начале 2024 года в компании работало около 108 тысяч человек, тогда как годом ранее штат составлял примерно 120 тысяч сотрудников.

В отчетах указывалось, что компания принимает меры по снижению затрат. Среди них — ограничение внешнего найма, внутренняя реструктуризация и сокращение персонала.

Таким образом, Dell продолжает сокращать присутствие в Китае на фоне общей стратегии оптимизации бизнеса и снижения расходов.

Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
Теги:
#DELL
,
#Китай