Dell внедрила жесткие правила возврата сотрудников в офисы

Согласно новому правилу, почти все сотрудники будут разделены на две категории: работающих в офисе и на удаленке. Те, кто выбирают удаленку, могут столкнуться с ограничениями в карьерном росте и перемещении между отделами.

Эти изменения вызвали негодование среди сотрудников компании. Один из них, работавший рядом с высшим руководством, выразил свое разочарование, оставаясь анонимным из-за опасений за свою карьеру. Компания в своем заявлении подчеркнула важность личной коммуникации в сочетании с гибкими методами работы для стимулирования инноваций и создания ценности.

Такие изменения противоречат ранее высказанным позициям основателя и генерального директора Dell, Майкла Делла, который выражал поддержку удаленной работы. Однако, ситуация изменилась в начале 2023 года, когда компания издала новый мандат, требующий от всех сотрудников, живущих в часе езды от офиса, присутствовать на работе не менее трех дней в неделю.

Эксперты в области организационной психологии видят такие шаги как паническую реакцию на экономическое спадение и следование массовому мнению, вместо сохранения эффективных методов работы.