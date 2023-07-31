Дело не только в санкциях: почему в России пока не появится связь 5G

Сергей Половников, руководитель аналитического агентства Content-review, уверен, что 5G появится в России, когда у операторов появятся деньги для строительства сети. Сейчас финансирования недостаточно, частично из-за абонентов, которые продолжают пользоваться дешёвыми тарифами и не переходят на более дорогие. Но деньги — не единственная причина задержки в развёртывании 5G.

Одна из проблем заключается в отсутствии частотного ресурса. У России не хватает необходимых частот для 5G, что становится основной причиной отсрочки. Несмотря на наличие оборудования у операторов, отсутствие подходящих частот делает 5G недоступным.

Даже если частоты и оборудование появятся, возникнут проблемы совместимости. Многие смартфоны не будут поддерживать российский диапазон 5G, если производители не разрешат работу этой технологии в России. Таким образом, деньги важны, но это не решит всех проблем с 5G.