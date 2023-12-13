Дело твоё живо: прошло 13 лет со времени последнего сообщения создателя биткоина

Он не намекал и не предупреждал о своём уходе, хотя на тот момент уже ходили слухи, что он намерен уйти из-за разногласий в команде. При этом в посте Накамото содержались описание обновления протокола 0.3.19, а также код для элементов управление Denial-of-Service (DoS-версии).

Тогда защищённость блокчейна биткоина была слабой, как говорил сам Накамото, монета «совсем не была устойчива к DoS-атакам». стоиомть BTC в то время составляла всего $0,20.

До сих пор нет уверенности, кем на самом деле является Сатоши Накамото. Кто-то считает, что это конкретный человек, но многие уверены, что это команда разработчиков.

При этом «идеологом» BTC был именно тот человек (люди), кто подписывался как Сатоши Накамото. И перед тем как уйти в тень, контроль над протоколом был передан криптосообществу во главе с разработчиком Гэвином Андресоном.

«В эпоху, когда доминируют контроль и регулирование, биткоин предлагает альтернативу — мир, в котором люди, а не правительства, владеют деньгами. Вклад Сатоши в децентрализацию и его борьбу против финансовой диктатуры — это больше, чем просто технологическое чудо. Это движение за экономическую свободу и суверенитет. […] Его исчезновение — не просто акт самосохранения, но и напоминание о том, что не всё в жизни вращается вокруг личной славы», — вспомнил о Накамото один из пользователей форума BitcoinTalk.