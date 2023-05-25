Дело тёмное: РАН решит судьбу уникальной обсерватории

Российская академия наук (РАН) в настоящее время решает судьбу космической обсерватории «Гамма-400», которая занимается исследованием гамма-излучения во Вселенной. Финансирование проекта на следующий этап разработки не было предусмотрено в федеральной программе до 2025 года, поэтому академия обсуждает возможности продолжения работы над «Гамма-400». В рамках Федеральной космической программы на 2026–2036 годы также обсуждаются вопросы включения данного проекта.

Космическая обсерватория «Гамма-400» предназначена для исследования гамма-излучения в космосе и изучения тайн тёмной материи. Работы над проектом ведутся несколькими институтами, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН, Институт космических исследований (ИКИ) РАН, Научно-исследовательский институт системных исследований РАН, а также Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Основная цель проекта — расширить наши знания о гамма-излучении и его роли в формировании Вселенной.

Однако финансирование и дальнейшее развитие проекта вызывают определённые вопросы и неопределённость. Решение принимается Российской академией наук, которая обсуждает возможности включения «Гамма-400» в Федеральную космическую программу на более длительный период. Учёные и специалисты в космической области надеются, что проект будет продолжен и сможет продолжать собирать ценные данные о Вселенной, помогая нам раскрыть её тайны и загадки.