Дельта- или омикрон-штамм коронавируса — какой более заразный

Дельта- или омикрон-штамм коронавируса — какой более заразныйИтоги не очень утешительны
По словам специалиста, один больной с омикрон-штаммом может заразить более шести человек. И это куда более высокий показатель, чем таковой среди носителей дельта-штамма. Вместе с тем новейшая вариация коронавируса также может «похвастаться» ещё более быстрым распространением.
Отметим, правда, что Нетёсов всё же признаёт, что имеющаяся у учёных информация не позволяет в точности прогнозировать динамику распространения омикрон-варианта. Но уже сегодня появляются первые более-менее точные данные из Великобритании и стран Скандинавии.
По всей видимости, надо брать за аналог дельту и по ней уже смотреть. Но вот только что опубликованные данные по вспышке в Норвегии и ожидаемые данные по Великобритании и Дании могут помочь хотя бы в грубой прикидке.