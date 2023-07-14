«Делу время, потехе час»: Россияне стали чаще покупать «умные» часы

С начала года до июня 2023 года в России было продано 3,3 миллиона «умных» часов и фитнес-трекеров на сумму 20,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МТС, отметив, что продажи увеличились на 50% в штуках и на 2% в деньгах по сравнению с прошлым годом.

Смарт-часы остаются самыми популярными устройствами в категории носимой электроники. За последний год их доля продаж выросла с 51% до 68%. С января по июнь было продано 2,2 миллиона смарт-часов на общую сумму почти 17,9 миллиарда рублей, что превышает прошлогодние показатели на 50% в штуках и на 1% в деньгах. Средняя цена устройств снизилась на 49%, составляя 8 тысяч рублей.

Наибольший рост в этой категории продемонстрировали малоизвестные китайские бренды, которые появились в прошлом и текущем году, составляя 43% от общих продаж. Apple занимает второе место с долей 10%, а Xiaomi занимает 8% рынка.

Фитнес-трекеры занимают второе место по популярности, составляя 25% продаж в штуках. С начала года до июня было продано 821 тысяча таких устройств на сумму 1,8 миллиарда рублей, что немного меньше прошлогодних показателей, на 4% в штуках и значительно больше на 254% в деньгах. Средняя цена снизилась на 23% до 2,2 тысячи рублей. Почти половину рынка фитнес-трекеров удерживает Xiaomi.

Детские умные часы составляют 7% от общих продаж. Спрос на эту категорию товаров остаётся стабильным. В первом полугодии было продано 241 тысяча детских часов на сумму 560 миллионов рублей, что превышает прошлогодние показатели на 10% в штуках, но немного уменьшилось на 10% в деньгах. Средняя цена снизилась на 18% до 2,3 тысячи рублей.