Денег на это нет: полковник в отставке оценил вероятность гонки вооружений РФ и США

Однако при этом обозреватель утверждает, что у армии РФ нет большой необходимости участвовать в подобном “соревновании”, потому что наша оборонительная военная доктрина “не предполагает использование стратегических наступательных вооружений”. То количество ракет малой и средней дальности, которое имеет армия, уже ставит обе страны вровень.