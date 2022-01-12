Денег на это нет: полковник в отставке оценил вероятность гонки вооружений РФ и США

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Денег на это нет: полковник в отставке оценил вероятность гонки вооружений РФ и СШАА также уточнил нужна ли она
Военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с “Лентой.ру” дал оценку развитию новой гонки вооружений между Россией и США.
Литовкин заявил, что у Пентагона гораздо больше денег для наращивания конвенционального и ядерного ракетного оружия.
Он уточняет, что бюджет этой организации — 770 млрд долларов, в то время, как бюджет российского Минобороны — 60 млрд долларов.
Наше Министерство обороны не заинтересовано в увеличении количества этих ракет, нам не интересно это, потому что денег на это нет
Виктор Литовкин
Военный обозреватель
Однако при этом обозреватель утверждает, что у армии РФ нет большой необходимости участвовать в подобном “соревновании”, потому что наша оборонительная военная доктрина “не предполагает использование стратегических наступательных вооружений”. То количество ракет малой и средней дальности, которое имеет армия, уже ставит обе страны вровень.
Источник: Лента.ру