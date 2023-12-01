Деньги, технические препятствия, или почему NASA вряд ли попадет на Луну в 2025 году

Деньги, технические препятствия, или почему NASA вряд ли попадет на Луну в 2025 годуСкорее всего позже
Программа NASA Artemis, направленная на возвращение астронавтов на Луну, столкнулась с серьезной проблемой, поскольку Управление правительственной отчетности США предупреждает, что первая высадка на Луну в рамках программы Artemis в 2025 году «маловероятна».
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Учитывая ускоренный график и текущие проблемы с лунным шасси, деньгами и скафандрами Axiom, потенциальная отсрочка до 2027 года становится очевидной. В докладе говорится, что NASA форсирует разработку в нереальном темпе, что увеличивает риск задержек.
Миссия Artemis III, которая должна доставить первую женщину и следующего мужчину на Луну, сталкивается с препятствиями, начиная с технической работы SpaceX над лунным шасси и заканчивая проблемами в разработке скафандров Axiom. Начинали, как говорится, «за здравие», однако вскоре стало известно о сложных деталях нелегкой борьбы NASA, возможных неудачах и неопределенном будущем возвращения человечества на лунную поверхность.
Войдет ли «Артемида III» в историю, или мы являемся свидетелями того, как космическая одиссея превращается в космическую катастрофу?