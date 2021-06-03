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Депрессия оказалась вредна для здоровья почекУ людей с депрессией в 1,4 раза чаще встречается ухудшение работы этого органа
Ученые провели исследование, изучив в его рамках данные о 4763 человеке со здоровыми почками. В результате выяснилось, что депрессия негативно сказывается на здоровье этих органов.
Итоги научной работы были опубликованы в Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Исследователи зафиксировали, что на первых этапах научной работы 39% добровольцев имели признаки сильной депрессии. В то же время, порядка 6% испытуемых столкнулись со стремительным снижением функции почек в течение четырех лет мониторинга. По данным ученых, между депрессией и последующим ухудшением здоровья почек есть связь.
В частности, они установили, что у людей с депрессивными симптомами в 1,4 раза чаще фиксируется стремительный спад функции почек.