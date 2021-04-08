Наука и технологии
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Депрессию назвали смертельно опасной болезнью
Это выяснилось в ходе исследования
Издание Translational Psychiatry опубликовало результаты исследования ученых Калифорнийского университета, в рамках которого депрессию назвали смертельно опасной болезнью.
В ходе научной работы ученые изучали образцы крови людей с большим депрессивным расстройством, с целью выявления уровня метилирования - процесса присоединения метильных групп к определенным участкам ДНК, воздействующее на активность генов. Отмечается, само метилирование ДНК с возрастом подвергается изменениям, благодаря чему этот показатель подходит для определения биологического возраста человека.
В итоге специалисты установили, что у людей с депрессией клеточный возраст в среднем выше, чем у здоровых людей. Также было выявлено, что риск смерти выше у людей с БДР, чем у здоровых добровольцев того же возраста.