Депрессию назвали смертельно опасной болезнью

В ходе научной работы ученые изучали образцы крови людей с большим депрессивным расстройством, с целью выявления уровня метилирования - процесса присоединения метильных групп к определенным участкам ДНК, воздействующее на активность генов. Отмечается, само метилирование ДНК с возрастом подвергается изменениям, благодаря чему этот показатель подходит для определения биологического возраста человека.

В итоге специалисты установили, что у людей с депрессией клеточный возраст в среднем выше, чем у здоровых людей. Также было выявлено, что риск смерти выше у людей с БДР, чем у здоровых добровольцев того же возраста.