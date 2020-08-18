Депрессию назвали способной усугублять коронавирус болезнью

В рамках исследования специалисты проанализировали данные о состоянии 421 тыс человек, 50 815 из которых имели психические расстройства, в числе которых депрессия. Выяснилось, что у психически нездоровых людей может меняться иммунная реакция. Кроме того, поведение людей с подобными болезнями может быть неоптимальным. У них также могут отсутствовать навыки стратегии смягчения последствий пандемии.

Так, по данным ученых, у людей с диагностированными психическими болезнями коронавирус протекает тяжелее. В то же время, наиболее опасным расстройством в плане инфицирования, а также тяжелого течения и летального исхода при COVID-19 была названа именно депрессия.