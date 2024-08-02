Депутат ЛДПР «включил заднюю» после угроз заблокировать Google, Android и iOS в России

Теперь же политик подчёркивает, что какого-то решения знать не может, но «перспектива такая имеется». Диденко говорит, что если западные платформы будут нарушать, то «они будут получать определённые санкции».

«Какого-то решения я знать не могу, но перспектива такая имеется <…> То есть даже закон никакой не надо принимать… Если будут нарушать, они будут получать определённые санкции… Перспектива как бы очевидная», — объяснил политик свой предыдущий прогноз.