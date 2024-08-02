Депутат ЛДПР «включил заднюю» после угроз заблокировать Google, Android и iOS в России

Депутат ЛДПР «включил заднюю» после угроз заблокировать Google, Android и iOS в РоссииПолитик объяснил свои слова
В итоге в беседе с изданием «Компьютерра» Диденко прокомментировал своё предыдущее высказывание. Он отметил, что это его личный прогноз.
Напомним, как выглядело изначальное высказывание депутата:
Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдёт не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намёк на то, что вам нужно перейти на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и учёным перейти на другие платформы.
Теперь же политик подчёркивает, что какого-то решения знать не может, но «перспектива такая имеется». Диденко говорит, что если западные платформы будут нарушать, то «они будут получать определённые санкции».
«Какого-то решения я знать не могу, но перспектива такая имеется <…> То есть даже закон никакой не надо принимать… Если будут нарушать, они будут получать определённые санкции… Перспектива как бы очевидная», — объяснил политик свой предыдущий прогноз.