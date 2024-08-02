Наука и технологии
Опубликовано 02 августа 2024, 23:15
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Депутат ЛДПР «включил заднюю» после угроз заблокировать Google, Android и iOS в России

Политик объяснил свои слова
Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Алексей Диденко объяснился по поводу своего прогноза о блокировке в России сервисов Google, включая YouTube и Android, а также iOS. При этом какая-либо официальная информация об этом отсутствует.
Депутат ЛДПР «включил заднюю» после угроз заблокировать Google, Android и iOS в России
© Duma.gov.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

В итоге в беседе с изданием «Компьютерра» Диденко прокомментировал своё предыдущее высказывание. Он отметил, что это его личный прогноз.

Напомним, как выглядело изначальное высказывание депутата:

Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдёт не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намёк на то, что вам нужно перейти на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и учёным перейти на другие платформы.

Алексей Диденко
Председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению

Теперь же политик подчёркивает, что какого-то решения знать не может, но «перспектива такая имеется». Диденко говорит, что если западные платформы будут нарушать, то «они будут получать определённые санкции».

«Какого-то решения я знать не могу, но перспектива такая имеется <…> То есть даже закон никакой не надо принимать… Если будут нарушать, они будут получать определённые санкции… Перспектива как бы очевидная», — объяснил политик свой предыдущий прогноз.