Депутат Немкин рассказал о профессиях, которые ИИ может забрать у человека

Искусственный интеллект быстро входит в нашу жизнь и может заменить некоторые профессии, заявил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он отметил, что ИИ уже широко применяется в ритейле, IT, финансовой сфере, логистике и производстве. Различные организации используют его для налогового учёта, документооборота, прогнозирования спроса, логистики и анализа ассортимента. Немкин также упомянул, что эксперты изучают, какие профессии могут быть заменены ИИ в будущем.

Он подчеркнул, что программисты, журналисты, юристы, маркетологи, учителя и финансовые аналитики находятся в группе риска. Однако Немкин заверил, что люди не должны беспокоиться, так как результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов. Он также отметил, что ИИ имеет свои ограничения и не способен проявить человеческую фантазию и юмор, что может быть ключом к успеху в некоторых областях.

Немкин подчеркнул полезность использования ИИ для автоматизации и выполнения рутинных задач, а также для обработки больших объёмов данных и прогнозирования. Он предсказывает развитие целых систем, основанных на ИИ, в обозримом будущем. Правительство России планирует значительно увеличить интеграцию искусственного интеллекта в экономику страны, а оценки говорят о возможном вкладе этой области в ВВП до 2% к 2025 году.

Немкин выразил уверенность, что реальные показатели могут быть даже выше плановых, учитывая быстрое развитие технологий. Он заключил свои замечания, говоря, что будем следить за этим развитием.