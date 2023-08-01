Депутат ответил, запретят ли россиянам пользоваться iPhone

Депутат ответил, запретят ли россиянам пользоваться iPhoneКраткий ответ: нет, по крайней мере пока
После массовых запретов в российских ведомствах на использование техники Apple в служебных целях у многих возник закономерный вопрос: запретят ли iPhone для всех? Отвечает Глава комитета Государственной думы по информационной политике
Россияне могут продолжать использовать iPhone без ограничений, заявил Александр Хинштейн, глава комитета Государственной думы по информационной политике. Ранее сообщалось, что Главный радиочастотный центр планировал закупить мобильные устройства зарубежных производителей, включая iPhone, для проверки их защищённости.
1 июня ФСБ заявила о заражении нескольких тысяч iPhone вредоносным программным обеспечением, а также предположила, что Apple может сотрудничать с разведкой США.
Кроме того, сотрудникам Минтранса было запрещено использовать продукцию Apple для служебных нужд с 31 июля. Однако, на данный момент запрет на использование iPhone обычными гражданами не обсуждается.