Депутат рассказал, почему россиян важно обучать цифровой грамотности

Большинство людей в России, по мнению Антона Немкина из Госдумы, не всегда правильно подходят к своей личной информации. Он говорит, что многие соглашаются на использование своих данных без внимательного ознакомления с пользовательскими соглашениями. Но такой легкомысленный подход может быть опасным, особенно с учётом активной информационной борьбы со стороны Запада.

Немкин признает, что онлайн-сервисы делают нашу жизнь проще, но важно помнить о возможных последствиях утечки личных данных. Он подчёркивает, что даже малейший просчёт может привести к неприятным последствиям. И поэтому важно обучать людей безопасному поведению в сети уже с детства.

Депутат говорит, что необходимо уделить внимание цифровой грамотности, чтобы граждане могли различать надёжные и хорошо защищённые сервисы от тех, которые не стоит использовать для передачи личной информации. Рекомендации Роскомнадзора могут также помочь напомнить российским компаниям о важности сохранения интересов пользователей.

Немкин считает, что законодательство в России находится на верном пути в защите персональных данных. Он упоминает о законе «О персональных данных», а также о планах ужесточить ответственность за утечку информации. В случае нарушения, штрафы для компаний могут достигать значительных сумм. Он также подчёркивает, что специалисты могут предоставить важные рекомендации по укреплению информационной безопасности.