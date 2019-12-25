Депутаты потребовали сократить количество рекламы перед сеансами в российских кинотеатрах

На данный момент ходят разговоры о том, что новые поправки могут быть внесены в закон “О рекламе”. Депутаты предложили ограничить длительность рекламы по достаточно гибкой системе, которая будет в первую очередь учитывать возрастную маркировку фильма. Так, по словам зампреда Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Андрей Свинцов, маленькие дети с трудом могут усидеть на месте во время просмотра длительного кинофильма, а в случае, если перед его показом будет демонстрироваться и долгая реклама, то ситуация заметно усугубится.

”Совсем запрещать рекламу не стоит, но для детей она должна быть совершенно незначительной по хронометражу”, — отметил парламентарий.