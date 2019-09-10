Депутаты предложили установить слежку за смартфонами психически больных людей

Данная идея опирается на ложное представление о том, что массовые расстрелы “напрямую связаны” с психическими заболеваниями. Согласно данным, полученным The Washington Post, вопрос слежки был выдвинут по просьбе Иванки Трамп. Она попросила группу, выступающую за создание нового научно-исследовательского агентства, ориентированного на здравоохранение, поделиться своими идеями по этому вопросу.

Напомним, что еще в августе Национальный совет США по поведенческому здоровью опубликовал доклад, в котором прямо говорится, что нельзя однозначно утверждать о прямой связи психических заболеваний с массовыми расстрелами, так как все, на самом деле, “гораздо сложнее”.