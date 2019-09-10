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Депутаты предложили установить слежку за смартфонами психически больных людей

Но не до конца понятно, насколько это будет эффективно
В последнее время все чаще стали происходить случаи массовых убийств в общественных местах. Как оказалось, данный вопрос беспокоит не только простых граждан, но и чиновников. Так, Белый Дом изучает вопрос того, а может ли наблюдение за людьми с психическими заболеваниями через их смартфоны и “умные” часы прогнозировать случаи массовых убийств.

Данная идея опирается на ложное представление о том, что массовые расстрелы “напрямую связаны” с психическими заболеваниями. Согласно данным, полученным The Washington Post, вопрос слежки был выдвинут по просьбе Иванки Трамп. Она попросила группу, выступающую за создание нового научно-исследовательского агентства, ориентированного на здравоохранение, поделиться своими идеями по этому вопросу.

Напомним, что еще в августе Национальный совет США по поведенческому здоровью опубликовал доклад, в котором прямо говорится, что нельзя однозначно утверждать о прямой связи психических заболеваний с массовыми расстрелами, так как все, на самом деле, “гораздо сложнее”.

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