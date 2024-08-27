Деревья снизили риск сердечно-сосудистых заболеваний, показало исследование

Высокий уровень hsCRP связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и является более сильным предиктором инфаркта, чем уровень холестерина. Снижение этого показателя на 10−15% может снизить риск сердечного приступа, рака и других заболеваний.

В рамках исследования в южных районах Луисвилля было посажено более 8 тысяч деревьев и кустарников. Полученные результаты стали первыми доказательствами того, что увеличение зеленых насаждений в городских районах может напрямую улучшить здоровье людей.

Этот проект укрепляет научную базу для расширения зеленых зон в городах как способа улучшения общественного здоровья.