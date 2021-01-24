Дерматолог рассказал о влиянии масок на кожу лица

Об этом специалист сообщил в ходе интервью радио Sputnik. По его словам, защитные маски не сказываются на коже плохо и не приводят к развитию демодекоза. Эта болезнь, которая вызывается микроклещами Demodex, обитаемыми на коже, может возникать ввиду нарушений работы иммунной системы, перенесенного заболевания, а также из-за проблем с кожей общего характера.

В тоже время врач отметил, что коронавирусная инфекция может испортить кожу. ”Кожа — это вообще зеркало всего организма. По коже можно определить, болеет ли человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания либо нет. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно”, — поделился Арканников.