Дерматолог рассказала о скрытых заболеваниях, которые можно определить по состоянию кожи

Врач отметила, что обратить внимание стоит на пигментацию по тиму мелассы. Речь о коричневатых пятнах, которые зачастую присущи женщинам, и появляются они на лице. Они могут намекать на проблемы с эндокринной системой. Помимо прочего такое кожное проявление может возникнуть на фоне приема оральных контрацептивов или препаратов с фотосенсибилизирующей активностью. Избежать возникновение пигментации, а также ограничить ее развитие, можно путем использования солнцезащитных средств, которые нужно наносить на лицо и тело перед выходом на улицу.

Еще одним кожным проявлением, намекающим на скрытое заболевание, является черный акантоз. Это пигментация, которую можно наблюдать в области складок, и встречается она при сахарном диабете. Также Заярная напомнила о необходимости отслеживать доброкачественные образования — родинки. В частности, при выявлении желтоватых бляшек можно заподозрить нарушение углеводного и липидного обмена. Зуд на коже, в свою очередь, может говорить о потенциальном развитии сахарного диабета, а также болезнях печени и желчевыводящих путей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.