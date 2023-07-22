«Держи нос по ветру»: российские учёные запустили программу по отслеживанию потоков парниковых газов

Учёные из МГУ совместно с Yandex Cloud запустили карбоновый полигон «Чашниково» в Московской области. Основная цель этого проекта — мониторинг выбросов парниковых газов, таких как двуокись углерода и метан, а также поиск способов уменьшения этих выбросов. Для этого специалисты проводят исследования и устанавливают метеорологическую вышку.

На полигоне работают учёные из четырёх факультетов МГУ: почвоведения, биологии, географии и химии. Они изучают потоки газов, их влияние на почву и дыхание растений. Кроме того, учёные занимаются проблемой «чёрного углерода», который может усугубить глобальное потепление. Для хранения и обработки огромного объёма данных используется хранилище Yandex Cloud.

Собранные данные позволят разрабатывать модели машинного обучения для прогнозирования выбросов и поглощения климатически активных газов. Это поможет минимизировать лесные пожары, снизить эмиссии метана от животноводческих хозяйств и контролировать газовые выбросы на свалках твёрдых бытовых отходов. Полигоном управляет МГУ, где также разрабатываются стратегии природопользования и технологии для депонирования атмосферного углерода.