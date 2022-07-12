Десантный корабль США сможет печатать необходимые запчасти прямо на ходу в открытом море

Известно, что установленная на USS Essex система 3D-печати является одной из самых быстрых в отрасли. Максимальный размер детали, с которым способно работать оборудование — 25 x 25 см.

В качестве материала выступает алюминий. Из него можно будет печатать топливные адаптеры, радиаторы, клапаны стравливания воздуха, клапанные крышек и т.д.