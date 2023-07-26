«Дешево» и быстро: в Сколково разработали модель для оценки свойств новых материалов

«Дешево» и быстро: в Сколково разработали модель для оценки свойств новых материаловДелать теперь это можно на среднем компьютере
Новые алгоритмы позволяют модели ученых из Сколтеха быстро, а также точно оценить свойства материала на атомном уровне и на основании этих данных подобрать наиболее оптимальный его состав.
Разработанная исследователями из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) математическая модель способна быстрее, чем существующие подходы, рассчитывать свойства материалов на атомном уровне.
Модели межатомного взаимодействия с помощью искусственного интеллекта позволяют с высокой точностью воспроизводить на компьютере то, как движутся атомы в материалах, что позволяет, к примеру, понять, как в них распределяется тепло.
Новые алгоритмы российских ученых ускорили и повысили точность таких расчетов. Теперь расчет действия силы на один атом занимает 0,1 миллисекунды, что до 100 раз быстрее в сравнении с существующими методами, приводит пример один из исследователей, профессор Центра искусственного интеллекта Сколтеха Александр Шапеев.
Кроме того, новый подход позволили снижать требования к оборудованию. Объемы задач, для которых требовался небольшой суперкомпьютер, могут выполняться на офисном ПК средней мощности.
Специалисты испытали новую модель, подобрав с помощью нее пропорции ниобия, молибдена и тантала для перспективных сплавов с высокой пластичностью. Такой подход позволил сократить стоимость изысканий за счет отказа от производства и тестирования неоптимальных образцов, пояснил ученый.