«Дешево» и быстро: в Сколково разработали модель для оценки свойств новых материалов

Разработанная исследователями из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) математическая модель способна быстрее, чем существующие подходы, рассчитывать свойства материалов на атомном уровне.

Модели межатомного взаимодействия с помощью искусственного интеллекта позволяют с высокой точностью воспроизводить на компьютере то, как движутся атомы в материалах, что позволяет, к примеру, понять, как в них распределяется тепло.

Новые алгоритмы российских ученых ускорили и повысили точность таких расчетов. Теперь расчет действия силы на один атом занимает 0,1 миллисекунды, что до 100 раз быстрее в сравнении с существующими методами, приводит пример один из исследователей, профессор Центра искусственного интеллекта Сколтеха Александр Шапеев.

Кроме того, новый подход позволили снижать требования к оборудованию. Объемы задач, для которых требовался небольшой суперкомпьютер, могут выполняться на офисном ПК средней мощности.

Специалисты испытали новую модель, подобрав с помощью нее пропорции ниобия, молибдена и тантала для перспективных сплавов с высокой пластичностью. Такой подход позволил сократить стоимость изысканий за счет отказа от производства и тестирования неоптимальных образцов, пояснил ученый.