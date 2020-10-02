Дешевую версию PlayStation 5 назвали ошибкой

Дисковод стоит недорого. Они теряют около 40 долларов, но на каждой цифровой версии игры будут зарабатывать на 6 долларов больше. Поэтому вам придется покупать много игр, чтобы покрыть эту потерю, и я просто думаю, что вряд ли многие купят такое их количество <...> На самом деле я не думаю, что большинство потребителей захотят сэкономить эти деньги. Многие предпочли бы иметь под рукой проигрыватель для дисков, чтобы брать игру домой к другу, продать ее или что-то еще.

Майкл Пактер Аналитик Wedbush Securities