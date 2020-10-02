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Дешевую версию PlayStation 5 назвали ошибкой
Так ли это — покажет лишь время
В сети появились свежие материалы, в которых эксперты рынка высказались касательно анонса Sony даты выхода консоли нового поколения PlayStation 5, а также ее цены. Больше всего, конечно, досталось дешевой версии приставки, которую даже назвали ошибкой.
Так, например, популярный аналитик компании Wedbush Securities Майкл Пактер заявил, что PlayStation 5 без дисковода не сможет стать прибыльной для японской компании даже в долгосрочной перспективе, сообщает издание GamingBolt. Эксперт называет решение выпустить подобную модификацию консоли ничем иным, как максимальной из возможных ошибок.
Дисковод стоит недорого. Они теряют около 40 долларов, но на каждой цифровой версии игры будут зарабатывать на 6 долларов больше. Поэтому вам придется покупать много игр, чтобы покрыть эту потерю, и я просто думаю, что вряд ли многие купят такое их количество <...> На самом деле я не думаю, что большинство потребителей захотят сэкономить эти деньги. Многие предпочли бы иметь под рукой проигрыватель для дисков, чтобы брать игру домой к другу, продать ее или что-то еще.