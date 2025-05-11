Дешёвые зарядные устройства ломают ваш смартфон и грозят возгоранием

Специалисты из Gadget Ufa рассказали, какие привычки пользователей могут сократить срок службы смартфона. Одним из основных рисков они назвали неправильную чистку устройства. Несмотря на то, что гаджеты ежедневно собирают огромное количество бактерий, использование влажных салфеток для их очистки может повредить внутренние компоненты. Эксперты советуют применять мягкие салфетки из микрофибры и специальные средства для электроники. Для серьёзной очистки лучше обращаться в сервисный центр.

Ещё одной ошибкой эксперты назвали использование дешёвых или несертифицированных зарядных устройств. Такие аксессуары часто вызывают нестабильное напряжение, что может повредить аккумулятор и другие элементы устройства. Помимо этого, они представляют реальную опасность для здоровья пользователя из-за риска перегрева, возгорания или удара током.

Также специалисты предупредили об опасности перегрева смартфона. Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами или игры, приводящие к сильному нагреву, значительно ускоряют износ аккумулятора. Рекомендуется избегать полных циклов зарядки от 0 до 100%, поддерживая уровень заряда в пределах 20–80%. Эксперты советуют не оставлять устройство на зарядке всю ночь, чтобы избежать перегрузок. Такие простые меры помогут продлить срок службы гаджета и сохранить его работоспособность.