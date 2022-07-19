Десять вооружённых бандитов ограбили магазин техники Apple

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Десять вооружённых бандитов ограбили магазин техники AppleИ сделали это очень быстро
В лондонском районе Ковент-Гарден произошло вооружённое ограблением одного из Apple Store. Как минимум 10 вооружённых преступников, одетых в балаклавы, ворвались в здание магазина и унесли огромное количество различной техники. Ущерб оценивается в тысячи фунтов стерлингов.
При этом точная сумма не называется. Также ничего неизвестно о пострадавших среди охраны и посетителей магазина.
Один из покупателей рассказал, что преступники ворвались в заведение вслед за ним буквально через 5 секунд после того, как вошёл он. И служба охраны, и гражданские лица пытались не дать преступникам уйти. Apple заявила, что помогает полиции в расследовании.
Также сообщается, что бандиты хватали всю попадавшуюся под руки технику и вырывали гаджеты у покупателей. «Они забирали вещи из рук людей. Всё произошло очень быстро. Я бы сказал, что в течение минуты всё началось и закончилось», — рассказал свидетель.