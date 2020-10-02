Детей и молодежь признали главными распространителями COVID-19

Для этого исследователи изучили информацию о 85 тыс инфицирования вирусом с Индии. Также специалисты попытались установить пути распространения болезни благодаря данным о контактам заразившихся. В результате выяснилось, что зачастую переносчиком болезни являлись молодые люди и женщины. Кроме того, в число главных распространителей входят и дети. Сообщается, что на детей и молодежь приходится порядка трети заражений, что говорит о том, что именно эта группа является основным распространителей вируса.

На сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки было зафиксировано 9 412 новых случаев инфицирования.