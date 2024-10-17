Детей обучат сельхоз профессиям на 3D-моделях животных

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) открыл агробиокласс, чтобы помочь школьникам определиться с будущей профессией и привлечь молодёжь в сельское хозяйство. В классе представлено разнообразное оборудование, включая 3D-модели животных, которые должны сделать обучение более интересным и наглядным.

Как сообщает Минсельхоз Карелии, в агробиоклассе проводятся лекции и практические занятия по таким направлениям, как растениеводство и животноводство. Школа из посёлка Ладва уже присоединилась к этому проекту, и для десятиклассников провели ознакомительный урок, чтобы показать, как интересно изучать сельское хозяйство.

На реализацию проекта средства выделила компания «Гранд Агро», владелец одного из местных сельскохозяйственных предприятий. Как отмечают в Минсельхозе республики, они испытывают нехватку молодых специалистов, и подобные инициативы могут помочь решить эту проблему, вовлекая школьников в аграрные профессии.