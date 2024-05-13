Детектор оружия в метро Нью-Йорка раскритиковали после слива электронных писем

Письма свидетельствуют о тесной связи между компанией Evolv, стоящей за системой искусственного интеллекта, и бывшими сотрудниками полиции Нью-Йорка, что вызывает опасения по поводу неправомерного влияния.

Эксперты по гражданским правам и технологиям утверждают, что система несовершенна. Они указывают на то, что Evolv не смогла обнаружить оружие в школах, а также на огромные логистические трудности, связанные со сканированием миллионов ежедневных пассажиров метро. Кроме того, некоторые опасаются, что система может привести к усилению присутствия полиции и лишним обыскам, что «непропорционально скажется на жителях Нью-Йорка».