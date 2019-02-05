Детектор падения в умных часах Apple спас жизнь пенсионера

В Норвегии смарт-часы Apple Watch, фактически, спасли жизнь пожилого человека. Об этом случае рассказала норвежская национальная общественная телерадиовещательная компания NRK.

Напомним, осенью компания Apple представила часы Apple Watch Series 4. Среди их особенностей — функции получения электрокардиограммы и обнаружения падения.

67-летний Торалв Остванг (Toralv Ostvang) был дома один, когда внезапно упал на полу в ванной и в трёх местах сломал кости черепа. Благодаря функции определения падения, часы смогли вызвать неотложку. По данным источника, работники скорой помощи нашли его «истекающим кровью и без сознания» и не пережил бы ночь, если бы помощь не подоспела вовремя.

По словам дочери пострадавшего, Остванг обычно не берёт с собой в ванную смартфон и не смог бы вызвать скорую помощь самостоятельно.

Для распознавания падения часы Apple Watch Series 4 используют гироскоп и акселерометр нового поколения, который может измерять перегрузки до 32 g. Apple Watch анализируют траекторию и ускорение и выводят на дисплей уведомление о распознанном падении. Пользователь может отклонить уведомление или воспользоваться им, чтобы вызвать экстренные службы. Если пользователь не двигается в течение 60 секунд после вывода уведомления на экран, Apple Watch автоматически вызовут экстренные службы и отправят близким сообщение с указанием местонахождения.