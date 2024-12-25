Дети 90-х, общий сбор: Samsung и SEGA выпустили microSD-карты в стилистике игры про Соника

Коллекция Sonic The Hedgehog PRO Plus включает четыре модели с изображениями персонажей: Наклза (128 ГБ), Тейлза (256 ГБ), Соника (512 ГБ) и Шэдоу (1 ТБ), каждая из которых выполнена в характерных цветах героев.

Эти карты обеспечивают высокую скорость чтения до 180 МБ/с и записи до 130 МБ/с, что делает их идеальными для тех же геймеров. При максимальной емкости в 1 ТБ, карты способны хранить более 47 часов видео в 4K UHD, 437 тыс фотографий или около 45 игр объемом 20 ГБ каждая.

Надежность microSD-карт проверена испытаниями: они устойчивы к воде, экстремальным температурам, рентгеновским лучам и магнитным полям, а также выдерживают падения с высоты до 5 метров.