Дети 90-х, общий сбор: Samsung и SEGA выпустили microSD-карты в стилистике игры про Соника

Дети 90-х, общий сбор: Samsung и SEGA выпустили microSD-карты в стилистике игры про СоникаНостальгия ворвалась в чат
Коллекция Sonic The Hedgehog PRO Plus включает четыре модели с изображениями персонажей: Наклза (128 ГБ), Тейлза (256 ГБ), Соника (512 ГБ) и Шэдоу (1 ТБ), каждая из которых выполнена в характерных цветах героев.
Эти карты обеспечивают высокую скорость чтения до 180 МБ/с и записи до 130 МБ/с, что делает их идеальными для тех же геймеров. При максимальной емкости в 1 ТБ, карты способны хранить более 47 часов видео в 4K UHD, 437 тыс фотографий или около 45 игр объемом 20 ГБ каждая.
Надежность microSD-карт проверена испытаниями: они устойчивы к воде, экстремальным температурам, рентгеновским лучам и магнитным полям, а также выдерживают падения с высоты до 5 метров.
К тому же, карты совместимы с игровыми консолями, смартфонами, планшетами и камерами.
Продажи стартуют в январе 2025 года. Цены начинаются от $23.99 за 128 ГБ и доходят до $125.99 за 1 ТБ. Любители Соника также могут получить скидку 30% при предзаказе на сайте Samsung.