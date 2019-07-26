Дети из нищих стран конструируют внешние аккумуляторы для смартфонов из картона и подручных средств

Именно такой случай произошел Малайзии, где местный житель опубликовал в Twitter трогательную историю. В ней пользователь сервиса описал, как его младший брат, 13-и летний школьник, сделал для него самодельный внешний аккумулятор, потому что он не мог позволить себе его купить.

“Я сказал своему младшему брату: “Я хочу купить себе внешний аккумулятор, но я все еще не получил свою зарплату”. Посмотрите, что он сделал для меня… Внешний аккумулятор созданный своими руками 😭 Я очень рад тому, что у меня есть такой младший брат 😭 Позже я обязательно свожу тебя в “Макдоналдс”, как и обещал 😭”, — написал в своем Twitter пользователь.

Безусловно, это не самый аккуратный внешний аккумулятор, созданный своими руками, но он работает, а это главное.