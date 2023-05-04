Дети из «трудных семей» не доживают до старости, даже если выбиваются в люди

Исследование, опубликованное в журнале BMJ, проводилось среди 67 726 американских медсестёр, участвующих в исследовании здоровья медработников с 1989 года.

В ходе исследования специалисты анализировали анкеты участников о насилии в детстве, а также данные о смертности и вскрытиях для определения причин смерти. В результате было выявлено 2410 случаев преждевременной смерти. Риск умереть раньше среди тех, кто подвергался насилию в детстве, оказался значительно выше, чем у тех, кто такого опыта не имел.

Согласно исследованию, тяжёлое физическое насилие было связано с утроением риска смерти от самоубийства, отравления и травм, а также в 2,4 раза выше риск смерти от заболеваний пищеварительной системы.

Серьёзное сексуальное насилие увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2,5 раза и более чем в три раза от травм, отравлений и респираторных инфекций, а также более чем в четыре раза от суицида и заболеваний ЖКТ.

По мнению учёных, физическое и сексуальное насилие могут привести к изменениям в иммунной системе и развитии мозга, что, в свою очередь, увеличивает уязвимость к поздним психическим проблемам и привычкам, вредным для здоровья.