Дети какого возраста входят в особую зону риска омикрон-штамма COVID-19

По словам Горелова, у детей впервые стали наблюдаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. В то же время у каждого третьего ребёнка наблюдается диарея.

Специалист также отметил, что свежие зарубежные исследования указывают на то, что перенесённый во время беременности COVID-19 способен сказаться на развитии будущего ребенка. Так, у него может наблюдаться задержка темпов нервно-психического и физического развития.