Дети какого возраста входят в особую зону риска омикрон-штамма COVID-19

Дети какого возраста входят в особую зону риска омикрон-штамма COVID-19И какие симптомы у них проявляются
По словам эксперта, к таковым относятся малыши в возрасте от 2 до 5 лет. При этом количество таких заражённых только растёт.
Сейчас мы видим, что всё чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от 2 до 5 лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.
По словам Горелова, у детей впервые стали наблюдаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. В то же время у каждого третьего ребёнка наблюдается диарея.
Специалист также отметил, что свежие зарубежные исследования указывают на то, что перенесённый во время беременности COVID-19 способен сказаться на развитии будущего ребенка. Так, у него может наблюдаться задержка темпов нервно-психического и физического развития.