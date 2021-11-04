Дети получают ожоги из-за TikTok челленджа по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Так, согласно данным BBC, в британские больницы поступили дети, которые самостоятельно хотели приготовить сладость, которая фигурировала в популярном сериале «Игра в кальмара». В соответствующем TikTok челлендже готовятся конфеты дальгона. По рецепту необходимо разбить соты, сделав из них форму, идентичную шаблону. Опасность же заключается в том, что материал, из которых необходимо их выполнить, имеет более высокую температуру кипения, чем вода. Кроме того, он прилипает к коже.

“Мы были очень обеспокоены, увидев нескольких детей с очень глубокими травмами — ожогами, полученными из-за тенденции в социальных сетях”, — выразил обеспокоенность консультант по ожогам и пластический хирург Оливер Сойер (Oliver Sawyer). Часть столкнувшихся с увечьями из-за челленджа детей получила большие рубцы.