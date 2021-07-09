Дети стали меньше издеваться друг над другом после пандемии COVID-19

Так, согласно данным исследователей, меры, введенный в школах Канады, к которым пришлось прибегнуть ввиду пандемии COVID-19, привели к тому, что дети начали меньше издеваться друг над другом. Из-за этой положительной тенденции ученые предложили сохранить школах меры, которые послужили причиной уменьшения буллинга.

В рамках исследования специалисты пообщались с 6578 школьников с 4 по 12 класс. Это и позволило установить, что число издевательств в школах после пандемии упало. Помимо прочего было сделано несколько выводов. Во-первых, выяснилось, что девочки чаще жаловались на издевательства, чем мальчики. Более того, последние чаще признавались в том, что сами кого-то буллили. Также выяснилось, что в начальной школе издевательства встречаются чаще, чем в средней.