"Детский мир" будет подбирать нянь и проводить обучение в онлайне

”Компания ожидает, что в среднесрочной перспективе сможет сохранить двузначный темп роста общих продаж за счет развития омниканальной бизнес-модели, при этом доля онлайн-канала может достигнуть 45% в категории «Детство» и 30% в категории «Товары для животных»”, — рассказал представитель компании.

Также в компании рассказали, что в их планы входит и выход в сегмент телемедицины в части педиатрического мониторинга и отслеживания беременности. Что интересно, “Детский мир” заявил и о том, что в “среднесрочной перспективе” планируется открыть порядка 800 магазинов сверхмалого формата.