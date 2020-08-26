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"Детский мир" будет подбирать нянь и проводить обучение в онлайне
Судя по словам самой компании, у нее практически наполеоновские планы на будущее
В сети появилась информация о том, что российская сеть детских товаров “Детский мир” будет подбирать нянь и проводить обучение в онлайне. По словам представителей компании, планируется, что та же доля онлайн-продаж в среднесрочной перспективе вырастет до 45%.
”Компания ожидает, что в среднесрочной перспективе сможет сохранить двузначный темп роста общих продаж за счет развития омниканальной бизнес-модели, при этом доля онлайн-канала может достигнуть 45% в категории «Детство» и 30% в категории «Товары для животных»”, — рассказал представитель компании.
Также в компании рассказали, что в их планы входит и выход в сегмент телемедицины в части педиатрического мониторинга и отслеживания беременности. Что интересно, “Детский мир” заявил и о том, что в “среднесрочной перспективе” планируется открыть порядка 800 магазинов сверхмалого формата.