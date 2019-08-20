"Детский мир" откроет конкурента Wildberries

“Детский мир” опубликовал вакансии, связанные с запуском нового маркетплейса по продаже товаров для детей и семьи. Так, компания находится в поиске руководителя проекта и ведущего разработчика. Также сотрудники трех крупных неназванных компаний, связанных с детским онлайн-ритейлом, подтвердили тот факт, что “Детский мир” начал работу над отдельным маркетплейсом.

При этом что интересно, в “Детском мире” отказались давать какие-либо комментарии на этот счет — официальные лица лишь отметили, что в компании планируется расширение ассортимента товаров интернет-магазина за счет нынешних и будущих поставщиков.

Напомним, что по данным “РБК Исследования рынков”, в прошлом году AliExpress, “Детский мир”, Ozon, Wildberries и “Дочки-сыночки” входили в пятерку самых популярных интернет-магазинов по продаже товаров для детей.