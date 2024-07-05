Детское ожирение связали с насмешками или низким социальным статусом

Исследование, опубликованное в Journal of Pediatric Psychology, выявило, что низкий социальный статус может способствовать эмоциональному перееданию у таких детей.

В исследовании приняли участие 115 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Дети оценивали свой социальный статус, стресс от насмешек и привычки в питании.

Родители также давали оценку склонности детей к перееданию. Данные собирались в течение шести лет.

Результаты показали, что дети с низким социальным статусом и избыточным весом чаще испытывали стресс от насмешек. Эти дети также чаще переедали, когда не были голодны.

Связь между насмешками, низким социальным статусом и перееданием была особенно сильной у детей с высоким индексом массы тела (ИМТ).