Детское ожирение связали с насмешками или низким социальным статусом

Опубликовано 05 июля 2024, 08:10
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Детское ожирение связали с насмешками или низким социальным статусомРодителям на заметку
Дети с избыточным весом часто подвергаются насмешкам со стороны сверстников, что приводит к повышенному стрессу.
Исследование, опубликованное в Journal of Pediatric Psychology, выявило, что низкий социальный статус может способствовать эмоциональному перееданию у таких детей.
В исследовании приняли участие 115 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Дети оценивали свой социальный статус, стресс от насмешек и привычки в питании.
Родители также давали оценку склонности детей к перееданию. Данные собирались в течение шести лет.
Результаты показали, что дети с низким социальным статусом и избыточным весом чаще испытывали стресс от насмешек. Эти дети также чаще переедали, когда не были голодны.
Связь между насмешками, низким социальным статусом и перееданием была особенно сильной у детей с высоким индексом массы тела (ИМТ).