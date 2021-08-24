Девушка Илона Маска взяла в руки нож и потребовала не спрашивать её о парне

К темам, которые исполнительница попросила не поднимать, относятся различные фейковые новости о Маске. При этом во время перечисления всех их, Граймс не держит в руках нож, но и гладит робособаку.

Напомним, что певица встречается с главой Tesla с 2018 году. В мае 2020-го у них родился первый общий ребёнок — его назвали X Æ A-XII. Что интересно, для самого Маска это уже шестой ребёнок.

Значение имени их общего первенца раскрыла сама Граймс. X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолёт-разведчик.