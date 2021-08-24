Девушка Илона Маска взяла в руки нож и потребовала не спрашивать её о парне

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Девушка Илона Маска взяла в руки нож и потребовала не спрашивать её о парнеПолучилось достаточно провокационно
В популярной соцсети TikTok появилось видео за авторством канадской певицы Граймс. Девушка, также известная как возлюбленная миллиардера Илона Маска, взяла в руки нож и потребовала перестать спрашивать о парне.
К темам, которые исполнительница попросила не поднимать, относятся различные фейковые новости о Маске. При этом во время перечисления всех их, Граймс не держит в руках нож, но и гладит робособаку.
Напомним, что певица встречается с главой Tesla с 2018 году. В мае 2020-го у них родился первый общий ребёнок — его назвали X Æ A-XII. Что интересно, для самого Маска это уже шестой ребёнок.
Значение имени их общего первенца раскрыла сама Граймс. X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолёт-разведчик.