Девушка избежала смерти благодаря «умным» часам

Девушка призналась, что после начала пандемии коронавирусной инфекции у нее начали меняться пищевые привычки. В частности, тревожась о лишнем весе она урезала свой рацион, употребляя до 600 килокалорий ежедневно. По ее словам, ее меню состояло лишь из овощей и колы без сахара, благодаря чему она достигла веса в 39,5 килограмм. Помимо прочего девушка занималась физической активностью.

Проблем со здоровьем девушка не замечала, однако риски преждевременной смерти продолжали расти, и тревогу забили уже “умные” часы. Так, они мониторили ее пульс круглые сутки, и стали присылать ей по 11-12 уведомлений каждую ночь с предупреждением о пониженном пульсе — они фиксировали порядка 40 ударов в минуту в состоянии покоя, тогда как нормой считается 60-90 ударов. Благодаря этим уведомлением девушка наконец задумалась о здоровье и обратила к врачу, и в результате избежала смерти от истощения.